Oana Nechiti & Erich Klann: Jubel-News! Sie lässt die Bombe platzen

Für und Erich Klann läuft es momentan richtig rund. Er tanzt aktuell bei der großen "Let's Dance"-Tour mit. Sie sitzt in der Jury von " ". Doch damit nicht genug...

Oana Nechiti und Erich Klann tanzen für Xavier Naidoo

Wie Oana jetzt auf ihrem Instagam-Account verrät, standen die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera. Die Tänzer sind in dem neuen Musikvideo "Anmut" von "DSDS"-Kollege zu sehen. "Das ist ein legendärer Moment. Ein Tag vor unserem Jahrestag (10 Jahre) haben ich und Erich getanzt, für the one & only Xavier Naidoo", freut sich Oana auf .

Und auch die Fans sind völlig aus dem Häuschen. "Ihr seid ihr sooo ein schönes Paar, das wundervoll tanzen kann", "Wow! Ich liebe euch zwei so sehr und Xaviers Stimme mega" und "Ihr seid so süß und schön. Niemand hätte Anmut schöner präsentieren können als ihr beiden", kommentierten sie.

Oana Nechiti & Erich Klann: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

Für die Familie hat Oana Nechiti eine drastische Entscheidung getroffen

Seit 2009 sind Oana und Erich ein Paar. 2012 kam der gemeinsame Sohn Nikolas auf die Welt. Zwei Jahre später hielt Erich um die Hand seiner Oana an. Familie steht für beide an erster Stelle. Deswegen hat Oana auch ihren Job als Profitänzerin bei "Let's Dance" an den Nagel gehängt. "Es steht meinem Sohn zu, dass Mama bei ihm ist. Vor allem jetzt, wenn er in die Schule geht. Es ist ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Es ist einfach wichtig, dass er weiß, dass Mama und Papa immer da sind", erklärte sie damals.

