Erich Klann & Oana Nechiti: Süßes Familien-Geständnis!

Bei "Let's Dance" haben sich schon oft so einige enge Freundschaften entwickelt. So auch bei Erich Klann und Judith Williams. Die beiden reisen mit ihren Familien sogar gemeinsam in den Urlaub.

Seit 2011 fegt Erich Klann mit seinen prominenten Tanzpartnerinnen übers "Let's Dance"-Parkett. Doch eine hat einen ganzen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen...

Erich Klann: Überraschende Enthüllung über Ilka Bessin

Erich Klann verrät private Details

"Bei dachte ich am Anfang: 'Oh mein Gott, was soll ich mit der anfangen? Sie ist Businessfrau und ganz kühl'", erinnert sich Erich in der Sendung "Let's Dance - Die schönsten Momente der Juroren." Doch Erich lag damit so richtig falsch! Seit "Let's Dance" sind die beiden unzertrennlich.

Auch seine Verlobte hat Judith und Mann Alexander-Klaus Stecher gleich ins Herz geschlossen. "Unsere Familien fliegen auch zusammen in den Urlaub. Letztes Mal haben wir ihn Italien 'Let's Dance' nachgespielt. Unsere Kinder waren die Jury. Oana hat mit Alexander getanzt und ich mit Judith. Somit sind die echt ein fester Bestandteil von unserem Leben geworden", so Erich weiter. "Let's Dance" ist eben so viel mehr als nur eine -Show...

