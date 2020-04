Oana Nechiti & Erich Klann: Trauriges Ehe-Drama!

Reddit this

Seit zehn Jahren sind und Erich Klann ein Paar. Mittlerweile haben sich die beiden sogar verlobt, sind Eltern eines kleinen Sohnes. Doch durch Erichs Job bei "Let's Dance" bleibt das Familienleben momentan auf der Strecke...

Oana Nechiti: "DSDS"-Schock! Steigt sie aus?

Traurige Beichte von Oana Nechiti

Erich tanzt Woche für Woche mit Ilka Bessin übers Parkett. Klar, dass er für das Training extrem eingespannt ein. Sechs Tage die Woche ist Oana derzeit alleine mit Sohn Nikolas in ihrer Heimat Paderborn. "Es ist für mich schon ziemlich blöd, gerade in der Zeit, ohne Erich zu sein", gibt die " "-Jurorin jetzt im Interview mit "Exclusiv" zu. Nur einen Tag in der Woche können sich die drei sehen. "Gerade haben wir uns dran gewöhnt, zu dritt zu sein, und schon muss er wieder weg. Danach ist es umso härter." Lässt sich nur hoffen, dass die schwierige Situation bald ein Ende nimmt…

