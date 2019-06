Reddit this

In knapp zwei Wochen geht die aktuelle Staffel von "Let's Dance" zu Ende. Doch die Fans müssen den Kopf deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken. hat sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine Woche nach dem Finale (27. Juni) findet zum ersten Mal "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" statt. Dort können die Profitänzer erneut unter Beweis stellen, was sie drauf haben.

Oana feiert ihr "Let's Dance"-Comeback

Und sogar " "-Jurorin ist am Start! Gemeinsam mit Ehemann Erich Klann tanzt sie im großen Special übers Parkett. Wer noch dabei ist? Kathrin Menzinger, Vadim Garbuzov, Robert Beitsch, Katja Kalugina sowie Regina und Sergiu Luca. Über die Performances werden natürlich wieder , und Jorge González urteilen. und moderieren das Spektakel.

Oana Nechiti & Erich Klann: Eifersuchts-Drama! Er hat endgültig genug

Das ist der Grund für Oanas Ausstieg

Es gibt leider auch eine schlechte Nachricht: Es wird vorerst Oanas einziger Auftritt bei "Let's Dance" bleiben. Denn die 31-Jährige sitzt auch nächstes Jahr wieder in der Jury von "DSDS". Doch das ist nicht der einzige Grund. "Ich habe 'Let's Dance aus familiären Gründen verlassen. Ich wollte mehr bei unserem Sohn zu Hause sein", erklärte sie gegenüber RTL. "Der Aufwand für 'Let's Dance' ist wirklich sehr groß. Das ist mit unserem Schulkind nicht mehr machbar."