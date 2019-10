Oana Nechiti: Haar-Hammer! Neue Frisur für den "DSDS"-Recall

" "-Jurorin experimentiert gerne mit neuen Styles. Erst kürzlich tauschte sie ihre feuerrote Mähne gegen einen schwarzen Bob. Jetzt hat sie schon wieder den Gang zum Friseur gewagt...

Oana Nechiti trägt jetzt Rastazöpfe

Aktuell dreht Oana mit ihren Jury-Kollegen für den "DSDS"-Recall in Südafrika - und überrascht mit einer neuen Frisur. Die Haare der 31-Jährigen sind mittlerweile zwar wieder rot, doch dafür trägt sie jetzt Rastazöpfe.

Kollege erzählte in seiner "Tagesschau", wie es zu der haarigen Veränderung kam. "Oana hat jetzt einen afrikanischen Look. Wir waren bei afrikanischen Fischern und die haben ihr ein Netz reingeflochten. Dann hat sie da noch so einen Korb, in dem die Fliegen übernachten können", erzählte er. Jedoch würde ihr nach der Prozedur etwas der Kopf wehtun.

DSDS 2020: Erste Bilder vom Recall in Südafrika aufgetaucht!

Doch das ist es wert. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Auf den neuesten Bildern strahlt Oana nur so mit der Sonne um die Wette. Es ist jedoch sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann uns Oana wieder mit einem neuen Look überraschen wird...

