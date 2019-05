Oana Nechiti: Haar-Hammer! Sie trägt einen schwarzen Bob

ist für ihre feuerrote Wallemähne bekannt. Umso überraschter waren die Fans, als die Tänzerin ihre neue Frisur auf präsentierte.

So gut steht Oana Nechiti ihr neuer Look

Stolz postete sie ein Selfie mit schwarzem Bob. Wow, was für eine Typveränderung! Fast hätten wir die " "-Jurorin nicht erkannt. Die Fans sind begeistert von dem neuen Look. "Wahnsinn! Einfach nur hot!", "Dir steht einfach alles. Du siehst wunderschön aus" und "Ich habe deine roten Haare geliebt, aber der Look ist so toll", lauten nur einige der vielen Komplimente.

Oana Nechiti & Erich Klann: Verplappert! Haben sie heimlich geheiratet?

Oana Nechiti ist ein Style-Chamäleon

Schon bei "DSDS" überraschte Oana immer wieder mit neuen (teilweise speziellen) Frisuren. Besonders ihr hoher Pferdeschwanz-Dutt mit drapierten Löckchen in der ersten Mottoshow sorgte für Diskussionen. Oana konnte die Zuschauer jedoch trotzt extravaganten Looks von sich überzeugen. bestätigte gerade, dass sie auch im kommenden Jahr wieder am Jurypult sitzen wird. Mal sehen, welche Frisur sich Oana dann einfallen lässt...