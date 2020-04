Oana Nechiti: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur

Reddit this

Durch die Ausbreitung des Coronavirus sind momentan alle Friseursalons geschlossen. Kein Problem für ! Sie legt kurzerhand selbst Hand an...

Oana Nechiti hat eine neue Frisur

In ihrer -Story zeigt sich die Tänzerin mit frisch gefärbten, kurzen Haaren. Das rot wirkt noch etwas knalliger als sonst. "Ich habe mir vor kurzem ganz alleine meine Haare zu Hause gefärbt. Am Anfang hatte ich ein bisschen Panik, weil ich dachte: 'Oh Gott, das ist ja echt intensiv'. Mittlerweile finde ich es ganz gut. Das ist eine coole Farbe."

Oana Nechiti hat sich ihre Haare gefärbt Foto: Instagram/ oana_nechiti

Oana Nechiti gibt Tipps gegen trockene Haare

Jedoch hat Oana immer wieder mit trockenen Haaren zu kämpfen. "Durch sehr viele Extensions, die ich jahrelang getragen haben und durch viele Looks, die ich für viele Shows kreieren wollte." Ihr Tipp: Sie pflegt ihre Mähne regelmäßiger mit einer Haarmaske und Pflegeölen. Dann kann der nächste neue Look ja kommen!

