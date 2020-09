Oana Nechiti: Komplett verändert! Sie hat eine neue Frisur

Eingefleischten Fans wird der Look jedoch nicht ganz unbekannt vorkommen. Bereits in der Vergangenheit trug Oana einen schwarzen Bob. Warum sie jetzt wieder kurzen Prozess gemacht hat? Der ehemalige "Let’s Dance"-Star hat oft mit trockenen Haaren zu kämpfen. "Durch sehr viele Extensions, die ich jahrelang getragen habe und durch viele Looks, die ich für viele Shows kreieren wollte", erklärte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story. Ihr ultimativer Beauty-Tipp: Sie pflegt ihre Mähne regelmäßig mit Haarmasken und Ölen.

Auch Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz wagte vor kurzem eine krasse Veränderung - und ließ sich seine Haare giftgrün färben. Das Ergebnis seht ihr im Video: