Oana Nechiti: "Let's Dance"-Comeback!

Reddit this

Was für eine Überraschung! Oana Nechiti stand wieder auf dem "Let's Dance"-Parkett.

Am Freitagabend durften die "Let's Dance"-Tänzer bei der großen "Profi-Challenge" ihr Können unter Beweis stellen. Erich Klann performte eine Nummer mit der dreifachen Pole-Dance-Weltmeisterin Anne-Marie Kot. Und dann tauchte auch noch eine alte Bekannte auf...

Oana Nechiti: Schwarze Haare! Sie überrascht wieder mit neuer Frisur

Oana Nechiti feierte "Let's Dance"-Comeback

Am Ende von Erichs und Anne-Maries Auftritt trat plötzlich eine Frau mit weißem Gewand aus dem Hintergrund. Als sie ihre Kapuze abnahm, entpuppte sich die Unbekannte als Erichs Frau . Die Profitänzerin kehrte "Let's Dance" vor zwei Jahren für ihren Jury-Job bei "DSDS" den Rücken. "Ich genieße es natürlich, zurück zu sein. Aber ich muss sagen, dass ich die letzten Jahre die Seite der Zuschauer entdeckt habe. Das ist so schön sich das Ganze von zu Hause anzugucken. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen", erzählte sie in der Show.

Kommt Oana Nechiti zu "Let's Dance" zurück?

Ob Oana nächstes Jahr wohl trotzdem wieder bei "Let's Dance" dabei ist? "Ich kann mir sehr gut vorstellen wieder zu Let's Dance zurückzukommen. Tanzen ist meine Leidenschaft. Das mache ich mittlerweile seit 20 Jahren. Ich werde immer eine Tänzerin sein - egal welche Jobs ich noch nebenbei habe", verriet sie "Intouch Online" vor einige Zeit. Die Zuschauer würde ein Comeback sicherlich freuen!

Gefährdet dieser Fremdflirt die Ehe von Moderatorin ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: