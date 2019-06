Oana Nechiti: Traurige Nachrichten vor Let's Dance-Comeback!

Reddit this

Arme Oana Nechiti! In einer emotionalen Beichte lässt die Profi-Tänzerin ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Eigentlich hätte momentan jeden Grund zur Freude. Schließlich wurde erst vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass sie für eine Let's Dance-Spezialausgabe wieder das Tanzbein schwingen wird. Doch jetzt das Traurige...

Oana Nechiti hat Angst

Obwohl Oana Nechiti ein "alter Hase" im Tanz-Business ist, berichtet sie nun, dass sie vor ihrem Let's Dance-Comeback definitiv Respekt hat. So verrät sie gegenüber " ": "Aufgeregter als sonst, weil ich habe ja nicht die ganze Staffel hinter mir. Und alle anderen ja auch. Und ich mache mir Sorgen, kann ich überhaupt noch mithalten?" Oh je! Was für traurige Nachrichten! Doch zum Glück kann sich Oana auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen...

Oanas Fans stehen hinter ihr

Wie auf den Social-Media-Kanälen der deutlich wird, können ihr Fans Oanas Comeback schon jetzt kaum abwarten. So ist unter anderem zu lesen: "Ich freu mich riesig. Schön, dass du und Erich dabei seid." Wie sich Oana wohl schlagen wird? Wir drücken der Tänzerin auf alle Fälle die Daumen und sind sicher, dass sie einen absoluten Wow-Auftritt hinlegen wird!