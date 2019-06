Oana Nechiti: Traurige Offenbarung

Seit bei "Let's Dance" angefangen hat, hat sie sich eine große Fanbase aufgebaut. Männer finden die Tänzerin sexy und Frauen wären gerne für sie. Trotzdem ist sie selber total unsicher...

Oana Nechiti: Traurige Beichte

Gegenüber "Closer" gibt Oana Nechiti jetzt ein trauriges Statement ab! "Ich empfinde mich als nicht schön. Ich bin mein Leben lang sehr unzufrieden mit meinem Äußeren gewesen und bin es immer noch", gesteht sie.

Wie bitte? Die Frau, die von so vielen bewundert wird, leidet an Selbstzweifeln?! Grund sei dafür übrigens vor allem Social Media! "Ja, Social Media macht mich depressiv. Ein Bild ist vermeintlich schöner als das andere. Alles ist so perfekt und oberflächlich. Und ich denke mir oft: So fühle ich mich aber nicht", so Oana weiter. Mit dieser Meinugn steht sie auch ganz sicher nicht alleine da...

Oana Nechiti findet Halt bei ihrer Familie

Ganz so schlimm steht es am Ende um die 31-Jährige aber auch nicht. Sie lässt sich von dem Druck nämlich nicht unterkriegen! Sie meint: "Hey ich bin nicht perfekt und ich muss es nicht sein!"

Und wenn sie doch mal wieder unsicher wird, findet sie Halt bei Freund Erich Klann und Söhnchen Nikolas. Mit dem Profitänzer ist Oana seit zehn Jahren zusammen. Es ist die große Liebe!