Oana Nechiti: Überraschende Enthüllung über Mann Erich Klann!

Oana Nechiti packt über Ehemann Erich Klann aus

Seit 10 Jahren sind Oana und Erich Klann ein Paar. "Ich habe ihn das erste Mal mit 16 kennengelernt. Dann haben wir uns bei verschiedenen Turnieren immer wieder getroffen. Wir haben gegeneinander getanzt damals. Er war immer der Bessere", erzählt Oana in der Doku "Absolute ". "Er verkörpert für mich das Gesamtpaket, das wirklich sehr wenige Menschen haben. Er ist dafür geboren. Ich habe ihn immer für seine Kunst und sein Talent bewundert."

Oana Nechiti: "Ich dachte immer, dass er viel zu schön für mich wäre"

Auch Erich erinnert sich ganz genau an das Kennenlernen. "Wir waren im Trainingscamp in Deutschland. Da war auch ein Pool. Nach dem Training sind wir einfach in den Pool gesprungen und hatten Spaß. Dann saß sie am Rand und ich dachte: 'Boah, wer ist denn das?'", schwärmt er. Doch Oana hatte am Anfang ihre Zweifel. "Er sah aus wie ein Gott. Deshalb hätte ich nie gedacht, dass er mich als potentielle Freundin wahrnimmt. Ich dachte immer, dass er viel zu schön für mich wäre."

Doch die Zweifel waren schnell verflogen. Seit 10 Jahren sind die beiden ein eingespieltes Team. 2012 kam der gemeinsame Sohn Nikolas auf die Welt. Zwei Jahre später machte Erich seiner Traumfrau einen Antrag. Was für eine traumhafte Liebesgeschichte!

