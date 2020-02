gehörte zu den absoluten Publikumslieblingen von "Let' Dance". Doch 2018 verkündete sie überraschend ihr Aus bei der Tanzshow. Der Grund: Sohn Nikolas...

So schlecht ging es Oana Nechiti

"Ich habe am Ende einen Breakdown gehabt. Wir kamen als Familie zu kurz", erklärt Oana in der Doku "Absolut Oana Nechiti". "Man hat bei 'Let's Dance" nur einen halben Tag frei die Woche. Und an diesem Tag hat sich unser Niki so gefreut, dass wir da sind. Und dann waren es drei wundervolle Stunden und dann musst du dich schon wieder verabschieden. Wenn deiner Kleiner sich so ans Bein festhält und er weint, ist es echt schwer."

Oana Nechiti: "Wir müssen uns trennen"

Deshalb traf die Profitänzerin eine drastische Entscheidung. "Irgendwann musstest du diesen Anruf machen und mitteilen: 'Hey Leute, ich liebe euch, aber meinen Sohn liebe ich mehr. Wir müssen uns leider trennen. '" Besonders Jurorin war traurig über Oanas Entschluss. "Ich finde es schade, dass sie nicht mehr dabei ist. Sie ist einfach ein Juwel, aber ich verstehe die Entscheidung 100 Prozent", sagt sie in der -Doku.

Oana Nechiti: Baby-Hammer!

Kehrt Oana Nechiti zu "Let's Dance" zurück?

Doch komplett mussten die Fans glücklicherweise nicht auf Oana verzichten. Seit letztem Jahre sitzt sie neben , und in der Jury von "DSDS". Das ist lange nicht so zeitaufwendig. Eine Rückkehr zu "Let's Dance" ist aber nicht ausgeschlossen. "Eines kann ich versprechen: Wenn Dieter sie nicht mehr haben will, ist sie bei 'Let's Dance' immer herzlich Willkommen", verspricht .

