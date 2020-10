Oana Nechiti: Zurück zu "Let's Dance"? Dieser Post macht Hoffnung

Oana schließt eine Rückkehr nicht aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Oana sich eine Rückkehr zu "Let's Dance" vorstellen könnte. Und ihre Antwort macht Hoffnung: "Ich liebe 'Let's Dance'! Das 'Problem' ist, dass ich dafür circa 3,5 Monate von zu Hause weg sein müsste. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich verrate euch aber was: Unser Niki ist seit zwei, drei Wochen dabei, mich zu überreden, wieder mitzumachen, weil er Mami und Papi wieder im TV tanzen sehen will."

Es sieht also ganz so aus, als könnte der kleine Nikolas dafür sorgen, dass seine Mama in der nächsten Staffel wieder dabei ist! "Was ich da erlebt habe, werde ich wahrscheinlich nie wieder in der Form erleben. Für mich war es immer eine sehr intensive Zeit, weil ich seelisch alles gegeben habe", gesteht Oana. Auch eine Rückkehr zu "Deutschland sucht den Superstar" würde sie nicht ausschließen! Es bleibt also weiterhin spannend...

