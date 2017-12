Obdachloser lebendig von Müllabfuhr entsorgt

Eigentlich wollte sich der Obdachlose in dem Altpapiercontainer vor Kälte und Regen schützen. Was dann geschah, muss ihm einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Er wurde bei der Entleerung der Mülltonnen in einen Müllwagen gekippt.

Obdachloser wird in Müllwagen gekippt

Während sich der Obdachlose in einem Altpapiercontainer vor dem Wetter schützen wollte, wurde er bei der Mülltonnenentleerung in einen Müllwagen gekippt. Laut "Bild" schlief der Obdachlose in dem Container und bekam von dem Vorfall anfangs nichts mit.

Obdachloser (55) verprügelt und lebendig begraben

Müllwerker hört Hilferufe

Auch die Müllwerker ahnten nicht, dass sie bei der Entleerung des Altpapiercontainers einen 41-Jährigen Mann in das Müllauto kippten. Erst als sie Hilferufe aus dem Innenraum des Fahrzeuges hörten, stoppten sie die Presse, die das Altpapier zusammendrückt. Nachdem sie den Innenraum durchsuchten, fanden sie den 41-Jährigen.