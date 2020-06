"Oberaffengeil!": Neue Tier-Talentshow mit Sonja Zietlow bei RTL II

Sonja Zietlow wird bald in einer Tier-Talentshow bei RTL II in der Jury sitzen, wie „Quotenmeter“ berichtet. In dem neuen Format „Oberaffengeil!“ geht es unter anderem um Katzenvideos oder Hundedressuren.

In jeder Folge sollen 14 Tiere und deren Halter in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Sie müssen sich einer Jury und den Zuschauern im Publikum stellen. Die drei Besten stehen nach drei Spielrunden im Finale. In der Jury soll unter anderem auch Daniela Katzenberger sitzen.