Nino kennt das Landleben nicht nur aus dem Fernsehen, sondern lebt es – denn er ist ein waschechter Landwirt. Ein bisheriger TV-Werdegang in Doku-Formaten verschafft ihm Glaubwürdigkeit – und legt nahe, dass er kein reines Showgesicht sein wird. Er kündigt an: „Ich bin dafür zuständig, dass alles nach dem Rechten läuft.“ Damit übernimmt er nicht nur die Rolle des Moderators, sondern auch die eines Hofleiters, der mit Prüfkriterium und Landwirtschaftsexpertise die richtige Besetzung ist.