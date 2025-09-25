Ochsenknecht-Schwager im TV: Nino Sifkovits moderiert „Der Promihof“
Auf dem Bauernhof wird’s ernst: Nino Sifkovits moderiert das neue Reality-Format „Der Promihof“ – Starttermin und erste Infos.
Moderations-Debüt für Nino Sifkovits!
Mit „Der Promihof“ startet RTLZWEI am 15. Oktober 2025 ein Reality-Format, das Glamour gegen Stallgeruch eintauscht. Schon ab dem 8. Oktober können Zuschauer auf RTL+ vorab dabei sein. Die Show verspricht, Reality-Stars in die raue Welt eines Bauernhofs zu bringen – unter strengem Regelwerk und tierischer Gesellschaft.
Einblick in „Der Promihof“: Ein neuer Hofalltag
Die Moderation übernimmt Cheyenne Ochsenknechts Mann Nino Sifkovits – bekannt aus Formaten wie „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“. Als Landwirt und Betreiber des Chianinahofs in der Steiermark bringt er nicht nur Erfahrung im Umgang mit den erforderlichen Hofaufgaben mit, sondern auch einen persönlichen Anspruch: Die Teilnehmer sollen lernen, was Landwirtschaft bedeutet und sie müssen sich auch tatsächlich darum bemühen. „Ich habe Bock, den Leuten den Arsch aufzureißen.”, verrät er darüber hinaus in einem Interview mit dem „Blitzlichtgewitter Podcast”.
Das Format bietet verschiedene Herausforderungen und Spielmechaniken. Am Ende winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro – sowie der Titel „Hof-König“ oder „Hof-Königin“.
Warum Nino Sifkovits als Moderator die passende Wahl ist
Nino kennt das Landleben nicht nur aus dem Fernsehen, sondern lebt es – denn er ist ein waschechter Landwirt. Ein bisheriger TV-Werdegang in Doku-Formaten verschafft ihm Glaubwürdigkeit – und legt nahe, dass er kein reines Showgesicht sein wird. Er kündigt an: „Ich bin dafür zuständig, dass alles nach dem Rechten läuft.“ Damit übernimmt er nicht nur die Rolle des Moderators, sondern auch die eines Hofleiters, der mit Prüfkriterium und Landwirtschaftsexpertise die richtige Besetzung ist.
„Der Promihof”: Bald auf RTL+ und RTLZWEI
„Der Promihof“ wirkt wie eine Mischung aus Reality-TV-Drama und Landwirtschafts-Schule – mit klaren Regeln, erheblichem Einsatz und echten Wild Cards. Startet das Format wie angekündigt, könnte es ein großer Erfolg werden – vor allem für Zuschauer, die genug haben von durchgestylter Promi-Show und Lust auf echtes Arbeiten, Schweiß und auch mal ein bisschen Dreck haben.
