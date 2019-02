Özcan Cosar: Kurzbiografie

Özcan Cosar kam am 6. April 1981 in Bad Cannstatt zur Welt. Er wuchs zusammen mit seinen zwei Schwestern in einer 1-Zimmer-Wohnung auf. Seine Eltern kamen in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland. An seine Kindheit erinnert er sich auch heute noch gern zurück. Im Alter von 15 Jahren entdeckte er den Breakdance für sich und gründete zusammen mit seinen Freunen die Truppe „Dynamic Moves“. Später wechselt er zu den „United B-Boys“, mit denen auch an nationalen und internationalen Wettbewerben teilnimmt. Anschließend unterrichtete er Breakdance, machte seinen Realschulabschluss, absolvierte eine Ausbildung zum Zahnarzthelfer, wurde staatlich anerkannter Sportlehrer und entdeckte außerdem sein Talent dafür, andere Menschen zum Lachen zu bringen.

Privatleben

2011 lernte Özcan Cosar seine Frau Neslihan kennen. Ein Jahr später gaben sie sich das Ja-Wort. Am 14.Juni 2013 kommt ihre gemeinsame Tochter zur Welt und 2017 Söhnchen Ilyas. Die kleine Familie lebt in Böblingen.