Offiziell bestätigt: Der neue Bachelor ist Leonard Freier!

Surprise!

„Der 30-jährige Leonard aus Berlin ist ‚Der Bachelor‘“, teilte RTL mit. Ab Mittwoch werden in der Kuppelshow 22 Ladys um den Rosenkavalier buhlen.

Bereits mit 16 Jahren bezog Leonard eine eigene Wohnung. „Mit 16 war ich Filialleiter einer Eisdiele, mit 18 habe ich mich erstmals selbstständig gemacht“, erklärte der neue Bachelor gegenüber RTL. Nach dem BWL-Studium hat sich der 30-Jährige an mehreren Gesellschaften beteiligt und mehrere Büros gegründet. Viel Freizeit hat er nicht, aber wenn er diese hat, verbringt er sie vor allem mit Sport, Reisen und Städtetrips. „Ich bin einfach niemand, der auf der Couch rumhängt und gar nichts macht!“, erzählt er.

Leonard hat eine einjährige Tochter. Seine längste Beziehung hielt bisher sechs Jahre. „Meine Ex-Freundin und ich sind uns einig, dass wir beide für unsere Tochter da sein möchten. Deshalb sehen wir uns auch jetzt noch regelmäßig. Wir verstehen uns großartig - aber die Liebe hat sich endgültig verabschiedet“, stellt er klar.

Beruflich läuft es für den Versicherungsvertreter super, in der Liebe hatte er in letzter Zeit allerdings weniger Glück und deshalb sucht er jetzt nach der Richtigen. „Ich sehne mich nach Liebe und Leidenschaft und danach, mein Leben mit jemandem zu teilen. Im Moment habe ich nach der Arbeit keinen Grund, nach Hause zu kommen. Ich wünsche mir aber, dass sich das ändert“, sagt Leonard. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL.