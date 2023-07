Oksana & Daniel Kolenitchenko: "Abschied tut weh. Veränderung tut weh."

In der neusten Folge von "Goodbye Deutschland" spielen Oksana und Daniel mit dem Gedanken, den Club zu verkaufen. Da Daniel ständig zwischen LA und ihrem Wohnort Las Vegas pendeln muss, bleibt wenig Zeit für die Familie. Das soll anders werden.

Trotzdem ist vor allem Oksana traurig über den Entschluss. Bei Instagram schriebt sie: "Eine emotionale Folge erwartet Euch gleich - unsere "The Next Door Lounge" in fremden Händen zu sehen; tut weh. Abschied tut weh. Veränderung tut weh. Aber es ist auch immer eine neue Chance."

So traurig es auch ist, für die Familie ist es die richtige Entscheidung. Und das Paar schmiedet auch schon neue Pläne. Denn die ehemalige DSDS-Kandidatin will was neues in Las Vegas eröffnen. Ob das klappt? Man darf gespannt sein...

