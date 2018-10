Oli Herbert: Der Gitarrist ist tot!

Reddit this

Oli Herbert ist tot. Der Gitarrist der Band "All That Remains" starb im Alter von 44 Jahren.

"Wir waren am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass Oli Herbert, unser Freund, Gitarrist und Gründungsmitglied von All That Remains, gestorben ist. Oli war ein unglaublich talentierter Gitarrist und Songwriter, der den Rock und Metal aus dem Nordosten definierte. Sein Einfluss auf diese Genres und auf unser Leben wird sich fortsetzen", schrieben seine Band-Kollegen bei .

Bislang ist noch nichts über die Todesursache bekannt. Eigentlich sollte die Band demnächst nach Deutschland kommen - ob die Auftritte am 10. Dezember im Kölner Luxor und am 12. Dezember in der Berliner Columbia Halle nach dem Todesfall stattfinden, ist bisher nicht bekannt.

Die Fans sind fassungslos

Die Fans reagieren bestürzt auf den Tod von Oli Herbert und können es nicht glauben. "Wollt ihr mich total veräppeln? Das muss doch wohl ein Scherz sein" oder "Ich kann diese Nachricht einfach nicht glauben. Es ist so traurig" schreiben die Anhänger in den Kommentaren.