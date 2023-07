Oli P.: OP-Drama! Jetzt packt er aus

In der ZDF-Sendung "Leute heute" packt Oli über die schwere Zeit nach der OP seiner Frau aus: "Gerade die Pandemie-Zeit und auch die gesundheitliche Situation meiner Frau hat, glaube ich, auch Emotion und Sachen, weil du ja auch in so einer kleinen, die Welt wurde ja immer kleiner dadurch, dass man ja nicht so viel machen konnte. Aber natürlich auch Sorgen wurden größer, Liebe, du hast alles intensiver gefühlt, und das fließt da natürlich auch mit rein, und dadurch, glaube ich, ist das – nicht, dass andere Sachen nicht ehrlich waren, aber die Situationen sind soviel intensiver gewesen. Deswegen ist auch das Album intensiver geworden.", erklärt Oli.