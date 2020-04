Oliver & Amira Pocher: "Ich will die Scheidung!"

Reddit this

kann es einfach nicht lassen! Während seiner Corona-Quarantäne nimmt er immer wieder wie Sarah Harrison, und Jenny Frankhauser auf die Schippe. Doch jetzt hat er ein neues Opfer gefunden...

In Quarantäne: Pietro Lombardi versorgt Oliver Pocher & Amira

Amira Pocher: "Ich will die Scheidung!"

Ausgerechnet Ehefrau Amira muss dran glauben. Olli veröffentlichte auf seinem -Account einen Clip, in dem sie sich als Comedian versucht. "Das war vor 2 1/2 Jahren der 1. Auftritt von Amira ever vor 600 Leuten in Wien! 4 Stunden vorher gab es die Idee!! Sie hasst mich jetzt, aber bleibt trotzdem mit mir zusammen...", schreibt er dazu.

Ob er sich da wirklich so sicher sein kann? Amira war von der Bloßstellung ihres Mannes überhaupt nicht begeistert - und kommentiere mit den Worten: "Ich will die Scheidung!" Ob sie das wirklich ernst meint? Wohl eher nicht. Denn wenig später zeigte sich das Paar schon wieder gemeinsam auf Instagram...

