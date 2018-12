Oliver Geissen: Ehe nach 10 Jahren am Ende?

Das ging wohl nach hinten los: (49) und Christina Plate (53) nahmen an der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ teil, präsentierten sich endlich mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wollten die beiden so zeigen, dass sie überhaupt noch ein Paar sind? Denn Krisengerüchte halten sich hartnäckig – und der -Auftritt machte es auch nicht gerade besser...

Wie steht es um die Ehe von Oliver Geissen?

Ganz schön aufgedreht wirkte Christina Plate, als sie kürzlich gemeinsam mit Oliver Geissen als Kandidatin in der -Quizshow vor die Kameras trat. Während sich ihr Ehemann an der Seite seines Rätselkollegen (47) relativ zurückhaltend, besonnen und ruhig präsentierte, gab die 53-Jährige richtig Gas. Immer wieder unterbrach sie Bernhard Hoëcker (48), in dessen Team sie war, lachte hysterisch, loggte sehr selbstbewusst Antwortmöglichkeiten ein, irritierte mit wilder Mimik und Gestik und rannte auch einmal einfach aufgeregt durchs Studio. Auch Moderator (51) konnte sich da einen bewertenden Kommentar nicht verkneifen: „Du hast es auch nicht leicht, Oli“, haute der nämlich raus.

Oliver Geissen & Christina Plate: Seit 10 Jahren verheiratet

Eine seltsame Paar-Showeinlage – die irgendwie schlecht einstudiert wirkte... Um endlich die Gerüchte um eine Ehekrise verstummen zu lassen? Vor fast zehn Jahren heirateten die beiden auf Mallorca, hier hatten sie sich auch kennengelernt. Doch mit den Jahren wurden gemeinsame Auftritte und Interviews immer seltener. Offiziell leben Oliver Geissen und Christina Plate heute gemeinsam mit ihren Kindern im schicken Hamburger Stadtteil Pöseldorf – doch zusammen sieht man sie dort nur selten. Wollten sie sich mit ihrem TV-Auftritt der Öffentlichkeit also endlich mal wieder als glückliches Liebespaar präsentieren?

Ihr TV-Auftritt sorgte für Verwirrung

Tja, das ging daneben: Denn nicht nur Tinas Verhalten verwunderte, auch als Paar wirkten sie während der Sendung eher distanziert. Verliebte Blicke oder vertraute Worte und Gesten? Fehlanzeige! Und dabei schien es bei Christina und Oli damals doch so, als sei es eine Beziehung für immer. „Ich habe das so noch nie bei einem Mann erlebt. Bei Oliver habe ich das Gefühl, endlich angekommen zu sein, endlich ein Zuhause zu finden. Wo ich mich nicht mehr verändern muss, sondern so geliebt werde, wie ich bin“, schwärmte die Schauspielerin da – ob sie das auch heute noch so unterschreiben würde?