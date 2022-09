Oliver Geissen und Christina Plate: Drama in ihrem Zuhause! Ihr Sohn erlebte alles mit

Der „Familie Dr. Kleist“-Star verließ mit seinem Sohn (13) am frühen Sonntagabend in der schicken Innenstadt-Wohnung das Wochenende ausklingen. Doch plötzlich hören der Teenager und seine Mutter Geräusche aus dem Flur. Komisch! Sie erwarten doch gar keinen Besuch?

Als Christina Plate mutig nachschaut, was da so merkwürdig klapperte, fährt ihr der Schreck in die Glieder. Die Frau von Moderator Oliver Geissen (53, „Die ultimative Chartshow“) stellt entsetzt fest, dass ihre rote „Gucci“-Handtasche weg ist – geklaut! Darin: Bargeld, Smartphone, Papiere, Kreditkarte.