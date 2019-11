Oliver Pocher & Amira Aly: Traurige Trennung nach der Geburt!

Reddit this

Vor drei Tagen kam das Baby von Oliver Pocher und Frau Amira Aly auf die Welt. "Das wichtigste VIP-Bändchen der Welt ist verteilt. Der neue Pocher ist da. Am 11.11. um 11.11 Uhr. Humor hat er schon mal!", verkündetet Olli auf . Doch kurz nach der Geburt muss er sich von seinem Sohn schon wieder trennnen...

Traurige Trennung nach der Geburt

Aktuell tourt Olli mit "Let's Dance" durch ganz Deutschland. Jeden Tag ist der 41-Jährige in einer anderen Stadt. Baby und Frau halten währenddessen zu Hause die Stellung. Bei seinem ersten Auftritt nach der Geburt in Kiel konnte sich der frisch gebackene Vierfach-Papa einen lustigen Spruch nicht verkneifen. "Ich habe wenig Zeit, der Kleine ist im Auto. Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben können, wäre das gut. Denn die Standheizung funktioniert nicht mehr so lange", scherzte er.

So süß schwärmt Oliver Pocher von seinem Sohn

Hinter der Bühne kam Olli aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Allen geht es super, wenn es ihnen schlecht gehen würde, würde ich lügen. Wir haben einfach Glück gehabt, kerngesunder Junge", erklärte er im Interview mit . Und bald ist die kleine Familie ja auch schon wieder vereint...

