Oliver Pocher & Amira: Schock! Jetzt bricht alles über ihnen zusammen

Reddit this

, , … Die Liste der , die schon durch den Kakao gezogen hat, ist wirklich lang. Seine neuesten Opfer: Anne Wünsche und ihre Freundin Kim. Während viele Fans ihn dafür feiern, haben andere absolut kein Verständnis für sein Verhalten.

Oliver Pocher & Jörn Schlönvoigt: Bitterer Streit um 30.000 Euro!

Fans sind wütend auf Amira und Olli

Wir erinnern uns: Pocher warf Wünsche vor, sich ihre Follower gekauft zu haben. Diese wies die Vorwürfe jedoch von sich. Der Streit eskalierte innerhalb kürzester Zeit und endete damit, dass der Komiker die erotische Vergangenheit der 28-Jährigen aufdeckte und sie einen Anwalt einschaltete.

Immer mit dabei: Amira Pocher. Sie unterstützt ihren Ehemann bei seinem öffentlichen Influencer-Bashing. Doch darauf haben viele Fans einfach keine Lust mehr! Auf der -Seite der 27-Jährigen häufen sich mittlerweile die wütenden Kommentare:

„Ihr habt diese Kim so dermaßen diskreditiert und bewusst (...) an den Pranger gestellt, ohne darüber nachzudenken, welchen Schaden ihr damit anrichten könnt. (…) Es widert mich wirklich an, euch darüber lachen zu hören. Ich hätte wirklich mehr Niveau von euch erwartet.“

„Da dein Mann ja die Kommentare eingeschränkt hat, muss ich euch auf diesem Weg eine Frage stellen. Na, seid ihr zufrieden mit euch und dem, was ihr erreicht habt? Wollt ihr so ein Vorbild für euren Sohn sein? Da kann man nur mit dem Kopf schütteln.“

„Verstehe nicht wie man so etwas machen kann!!!! Ja, das ist Mobbing!!!!“

„Ihr solltet euch mal etwas fragen… Wo fängt Comedy an und wo hört Comedy auf?“

Und Amira? Der scheint die Kritik egal zu sein. Sie legt sich in ihrer Kommentarspalte sogar mit ihren Fans an… Auweia!

spricht sich gegen Mobbing aus!