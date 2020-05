Oliver Pocher & Anne Wünsche: Jetzt eskaliert der Streit!

Reddit this

Anne Wünsche hat die Nase voll! Nachdem kürzlich behauptete, dass sie sich ihre -Follower gekauft hätte, brach eine Welt für sie zusammen. Plötzlich wurde sie von vielen Fans wüst beschimpft. Ihre gute Freundin erhielt sogar einen Drohbrief, nachdem Unbekannte ihr Auto mit Lack beschmierten!

Oliver Pocher: Überraschendes "Let's Dance"-Comeback!

Anzeige gegen Oliver Pocher

In ihrer Story brach die 28-Jährige letzte Woche in Tränen aus und verriet, wie sehr sie unter den Mobbing-Attacken des Komikers leidet. Mittlerweile hat Pocher allerdings noch einen draufgesetzt und erotische Aufnahmen aus Wünsches Vergangenheit veröffentlicht. Doch das will sie nicht auf sich sitzen lassen!

„Ich stehe immer noch dazu: Ich habe nichts an Followern, Likes, Herzchen gekauft. Das wird sich auch nicht ändern, weil es die Wahrheit ist. Wir sind auch mit dem Anwalt dran, das zu klären", verrät sie in ihrer Insta-Story. Sie habe nun offiziell Anzeige gegen Oliver Pocher erstattet. Für ihre erotischen Aufnahmen schäme sie sich nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 42-Jährige Post vom Anwalt bekommt – auch und Ünsal Arik holten sich juristischen Beistand, nachdem Olli ihnen mit seinen Aussagen gehörig auf die Nerven ging. Bleibt abzuwarten, wie er auf Annes Klage reagieren wird…

Jetzt spricht der Anwalt von ! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: