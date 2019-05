Oliver Pocher: Baby-News waren eine Überraschung!

Schwangerschafts-Freuden bei und Freundin Amira Aly!

Erst vor Kurzem ließen sie die Baby-Bombe platzen: Das Paar freut sich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Jetzt sprach Oliver Pocher zum ersten Mal ganz offen über sein viertes Kind und verriet - die freudigen Nachrichten waren nicht nur dür die Fans eine echte Überraschung!

"Das war überraschend": Oliver Pocher plaudert über erneutes Papa-Glück

Im Gespräch mit erklärte der jüngst ausgeschiedene "Let's Dance"-Star, dass die Baby-Neuigkeiten auch für ihn selbst überraschend kamen:

"Ja, es ist eine tolle Nachricht, das kann man nicht planen – das war überraschend", so der Comedian, "Jetzt freut man sich und schaut wie es weitergeht. Ich glaube, dieses Jahr ist es noch so weit."

Wie Oliver Pocher weiter verriet, wolle er Freundin Amira nicht nur in der Schwangerschaft tatkräftig zur Seite stehen:

"Also, so viel Übergeben, wie in der letzten Zeit, hab ich selten gesehen. Natürlich, wenn was ist, dann bin ich parat! So eine Schwangerschaft fängt ja jetzt schon an, aber das gehört halt mit dazu. Ich mache das wie bei all meinen Kindern, ich stehe nachts auch auf und bin natürlich für die Kinder da", so der "Let's Dance"-Ausgeschiedene.

Ihr Privatleben wolle die kleine Familie aber weiterhin privat lassen:

"Wir haben das jetzt einmal veröffentlicht. Dann ist aber auch gut. Ich habe meine anderen Kinder ja auch nie in die Öffentlichkeit gebracht", verkündet der angehende Vierfachvater.