Oliver Pocher: Bittere Enthüllung! Jetzt fällt Amira ihm in den Rücken

hat es sich in letzter Zeit zur Aufgabe gemacht, seine Promi-Kollegen öffentlich durch den Kakao zu ziehen. Dafür erntet er allerdings nicht zur Zuspruch. Viele Fans werfen dem Komiker vor, eine klare Grenze überschritten zu haben, die mit Humor nichts mehr am Hut hat.

Amira fällt Olli in den Rücken

Auch Yeliz Koc gehört zu den Influencern, über die Olli sich gerne lustig macht. Nachdem die 26-Jährige erklärte, ihn schon einmal geküsst zu haben, wehrte er sich außerdem gegen die Behauptung. Einen Kuss habe es nie gegeben!

Um ihren Fans zu zeigen, dass sogar Amira Pocher an den Kuss glaubt, postet Yeliz in ihrer -Story eine private Nachricht, die sie von Ollis Ehefrau bekommen hat. „Du, ich verstehe dich absolut. Ich weiß nicht, woher dieser Hass bei ihm kommt", schreibt Amira. Ihr Liebster würde sich manchmal sehr in Sachen reinsteigern und in solchen Momenten sei sie machtlos.

„Ich habe Olli auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass du dir solche Sachen ausdenkst und er sich wahrscheinlich einfach nicht mehr erinnern kann, weil es so viele waren in der Vergangenheit“, fügt Amira hinzu und spielt damit auf den Kuss an, den es damals zwischen ihrem Schatz und Yeliz gegeben haben soll. Was Olli wohl davon hält, dass seine Frau ihm so in den Rücken fällt?

