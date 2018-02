Oliver Pocher: Bitteres Liebes-Drama

Der TV-Comedian wird seit Monaten mit derselben Frau an seiner Seite gesehen. Doch offiziell bezeichnet er sich als Single...

Eigentlich sind Comedian Oliver Pocher (39) und seine Model-Freundin Amira Aly (25) glücklich miteinander. Sie begleitet ihn zu Promi-Events, er nimmt sie mit auf Traumreisen in die ganze Welt. Doch auch wenn alle drüber sprechen: Wissen soll das offiziell keiner. Warum verheimlicht er seine neue Liebe? "Closer" kennt die Hintergründe...

Seit mehr als einem Jahr ist sie die Frau an Oliver Pochers Seite – aber nur, wenn keiner hinschaut. Sobald Kameras auf Pocher und Amira gerichtet sind, bewegen sich die beiden umgehend auseinander. Dennoch werden sie immer wieder gemeinsam gesehen. Ein Freund verrät gegenüber "Closer" : „Sie sind ein Paar und glücklich miteinander. Da gibt’s keine Diskussionen – für beide nicht.“

Hawaii Ein Beitrag geteilt von Amira Aly (@amira_m.aly) am Jan 10, 2018 um 8:31 PST

Warum Oli Pocher nicht zu Amira?

Doch als der Komiker zuletzt auf seine Dauer-Begleitung angesprochen wurde, sagte er zwinkernd: „Das ist nur meine Marketing-Assistentin.“ Wie weh müssen der Halb-Ägypterin solche Worte tun? Jede Frau erwartet doch, dass ein Mann, mit dem man seit einem Jahr Zeit verbringt, auch zu ihr steht. Immerhin durfte sie auch schon Olis Zwillinge aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (34) kennenlernen, betreute sie sogar, als Oli arbeiten musste. Der Insider versucht Pochers Verhalten zu erklären: „Er hat seine letzte Beziehung zu Sabine Lisicki (28) sehr öffentlich gelebt. Als die zerbrach, ging es für beide nicht gut aus. Oli will Amira nur schützen. Das hat er ihr auch erklärt.“

Nach dem Tod seiner Oma: Oliver Pocher ungewohnt gefühlvoll

Mittlerweile scheint ein Liebes-Outing aber auch gar nicht mehr nötig: Pochers Freunde, wie etwa Lilly Becker (41), schreiben offen auf Amiras Instagram-Seite. Und auch ein Blick auf eben jene macht klar: Die beiden waren gerade zusammen im Liebes-Urlaub auf Hawaii und posteten fleißig. Nur eben keine gemeinsamen Bilder. Vielleicht ist er ja in einem Jahr so weit – vorausgesetzt, Amira hält so lange durch...