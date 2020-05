Oliver Pocher: Bitteres Tränen-Drama!

Reddit this

Anne Wünsche ist am Ende ihrer Kräfte. Sie erträgt es nicht mehr, dass Oliver Pocher öffentlich über sie herzieht...

Schon seit Wochen zieht öffentlich über viele Promi-Kollegen und Influencer her. Während er sich zunächst nur auf konzentrierte, hat er nun Gefallen daran gefunden, auch andere öffentlich bloßzustellen.

Tränen-Drama auf Instagram

Anne Wünsche leidet so sehr unter den Attacken des 42-Jährigen, dass sie nun sogar einen Nervenzusammenbruch erlitt. Auf meldet sich die 28-Jährige unter Tränen bei ihren Fans und erklärt, wie schlecht es ihr wirklich geht. Besonders bitter: Die Freundin, die sie vor Olli in Schutz nehmen wollte, ist nun selbst zum Opfer wütender Fans geworden.

Anne Wünsche ist am Ende ihrer Kräfte... Foto: Instagram/@anne_wuensche

So wurde nicht nur ihr Auto mit weißem Lack beworfen, sondern sie erhielt auch einen Drohbrief. „Und jetzt frage ich euch: Wo hört Comedy auf und wo fängt Mobbing an?", schimpft Anne weinend. „Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe. Es geht zu weit, weil es nicht nur mich betrifft, sondern auch meine Freundin.“

Und dann richtet sie das Wort an Pocher: „Du wolltest mich am Boden sehen? Das hast du geschafft.“ Zu den Vorwürfen hat der Komiker sich bisher übrigens noch nicht geäußert…

spricht sich klar gegen Mobbing aus!