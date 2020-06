Oliver Pocher: Blutiger Unfall mit einem Gewehr!

View this post on Instagram

Nimm das Harry Potter... Vielen Dank für die Genesungswünsche...ich habe mit meinem Vater in den USA für meine neue Sendung gedreht und bei der Wildschweinjagd ist das Zielfernrohr des Gewehrs beim Rückstoß etwas außer Kontrolle geraten! Das ganze gibt’s demnächst in voller Länge bei „Pochers Reisen“ auf RTL zu sehen... Ich hätte gerne auf die Erfahrung verzichtet, aber 6 Stiche und EGAL!