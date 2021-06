Oliver Pocher: Der Comedian zieht bittere Konsequenzen!

Millionen Zuschauer saßen geschockt vor dem Fernseher - so auch Oliver Pocher. "So Leute, das war ja eben wohl mal ein kleiner Schock-Moment bei der Europameisterschaft, als der Eriksen da zusammengebrochen ist. Wie es aussieht, gibt's ja gerade Entwarnung, dass er wieder zu sich gekommen ist und es gibt ja auch das Bild, wie er von der Trage schon wieder aufrecht vom Platz gegangen ist", so der Comedian in einer Instagram-Story.