Oliver Pocher: Die Maske fällt! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht

"Das Außen, was er darstellt, ist nicht das, was Innen passiert. Er hat wirklich das allergrößte Herz und er ist eine ganze treue Seele", erzählt Sandy in Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". "Egal, durch welchen Sturm wir gegangen sind – und wir haben uns wirklich bekämpft – wusste ich, wenn die Kacke am Dampfen ist, kann ich ihn anrufen und er ist da." Auch heute könne sie sich noch immer auf ihn verlassen. Seine teilweise doch recht fiesen Witze sollen eine Art "Schutzschild" sein, wie sie weiter erklärt.

Auch Olli nimmt seine Maske für einen Moment ab und zeigt sich im Podcast "M wie Marlene" von Moderatorin Marlene Lufen (53) von seiner verletzlichen Seite. Auf seine gescheiterten Beziehungen angesprochen, sagt er nur: "Reisende kann man nicht aufhalten." Doch er gesteht auch: "Es ist schade, traurig und auch in gewisser Form verletzend." Angst vor dem Alleinsein habe er nicht. Aber ob das wirklich der Wahrheit entspricht, weiß nur Oliver selbst ...