Oliver Pocher: Dieses Foto sorgt bei seinen Fans für Spekulation!

Oliver Pocher ist bekannt dafür, sein Privatleben größten Teils geheim zu halten. Es existieren kaum Bilder des Comedy-Stars, die ihn in seiner Freizeit zeigen. Verständlich, dass seine Fans deshalb, die privaten Bilder des Stars umso genauer unter die Lupe nehmen. So auch jetzt. Oliver teilt mit der Öffentlichkeit einen Schnappschuss, der bei seinen Anhängern für heftige Spekulationen sorgt!

Begeisterte Fans: Oliver Pocher postet "oben ohne"-Foto von Pietro Lombardi

Oliver Pocher teilt privaten Schnappschuss

Auf seinem "Instagram"-Account präsentiert sich Oliver Pocher ungewohnt freizügig. Zu sehen ist der Comedy-Star während seines Strandurlaubes auf Hawaii. In Badeshorts präsentiert er seinen Body. Doch nicht nur der halbnackte Oliver scheint das Interesse seiner Followers zu wecken. Den meisten Fans sticht vor allem ein ganz besonders Detail ins Auge...

Oliver Pocher-Post sorgt für Spekulationen

Auf dem Post von Oliver ist zu sehen, wie der Star am Strand in die Luft springt. Ein Grund für die Fans, darüber zu spekulieren, ob Oliver damit eine versteckte Botschaft ausdrücken will. Das sich Oliver gerne mal über andere Promis belustigt, ist bekannt. So lässt auch sein jetziges Foto vermuten, dass er damit eine ganz besondere Person, "auf die Schippe" nehmen will. Seine Ex Alessandra Meyer-Wölden ist bekannt für ihre Sprungbilder auf "Social Media". Auch seine Followers, scheinen diesen Zusammenhang zu erkennen. So kommentieren sie: "Dieser Sprung kommt mir von einer anderen Person bekannt vor?"

Bis jetzt äußerte sich der Spaßvogel noch nicht zu diesen Vermutungen, ob er wirklich Alessandra damit ansprechen will? Wir werden sehen…