Oliver Pocher: Er tanzt bei "Let's Dance"

Das ist ein echter "Let's Dance"-Hammer! Oliver Pocher tritt als Kandidat in der beliebten RTL-Tanzshow an!

In Kürze ist es wieder soweit: Am 15. März strtet auf die neue Staffel von "Let's Dance"!

Nachdem bereits wie , , Benjamin Piwko und als Kandidaten der 12. Staffel enthüllt wurden folgte jetzt die nächste Promi-Überraschung: Auch Comedian will vor laufenden Kameras das Tanzbein schwingen!

"Let's Dance" 2019: Oliver Pocher als offizieller Kandidat enthüllt

Am Samstagabend verkündete der Sender RTL ganz offiziell, dass unter den tanzwütigen in dieser "Let's Dance"-Saison auch Oliver Pocher anzutreffen sein wird.

Der Comedian selbst sieht sich dabei besonder einer Herausforderung gegenüber:

"Ich kann nicht meinen Mund halten", so der 40-Jährige, "Wenn mir also die Jury etwas sagen möchte, wird es sicherlich nicht ohne Widerworte sein... Ich nehme das aber wirklich auch als gut finanziertes Frühjahrssportprogramm und von daher muss man halt einfach alles mitnehmen, was kommt."

Für Oliver Pocher ist das -Tanzparkett dabei jedoch kein Neuland: In der -Show "Deutschland tanzt" erkämpfte sich der 40-Jährige vor einigen Jahren bereits den zweiten Platz.

Wie Pocher weiter erklärte, habe er bei seiner Teilnahme noch ein anderes Motiv:

"Als guter Tänzer ist es die beste Möglichkeit, früher oder später bei Helene zu landen", scherzte der angehende "Let's Dance"-Kandidat weiter.