Oliver Pocher: Erste Worte nach dem „Let’s Dance“-Aus

Vor und Christina Luft ist die „Let’s Dance“-Reise nun vorbei. Der Entertainer und seine Tanzpartnerin konnten die Zuschauer nicht überzeugen und auch von der Jury gab es nur 21 Punkte.

Oliver Pocher und Freundin Amira: Blitz-Hochzeit vor der Geburt?

Oliver Pocher ist raus!

Zum Abschied teilte Olli in einer langen und witzigen Nachricht seine Gedanken mit den Fans. „Wie heißt es so treffend bei `Germany‘s Next Top Model`...!? Ihr habt alles gegeben...aber alles geben reicht oft leider nicht! Diese Sendung ist eine Show und die habe ich jede Woche mit Christina geboten“ so der 41-Jährige. „Ich habe festgestellt, dass einige meiner Tanzmitbewerber auch noch ein paar Tänze brauchen, um Ihr Leben zu verarbeiten! Da bin ich doch selbstlos und gebe Ihnen die Möglichkeit! Meines ist auch so, fröhlich genug! Außerdem habe ich jetzt auch meine Traumfigur erreicht und ca 8 Kilo abgenommen! Ein schönes Wochenende allen, die für mich angerufen haben (können ja nicht SOOO viele gestern gewesen sein!)“

Langweilig dürfte die Zeit nach „Let’s Dance“ allerdings nicht werden. Wie Oliver Pochers Freundin Amira Aly vor einigen Tagen verkündete, erwarten die beiden nämlich ein Baby. Die neu gewonnene Freizeit kann die Ulknudel also sicherlich sinnvoll nutzen...