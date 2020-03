Oliver Pocher: Heftige Attacke gegen Sarah Harrison!

kann es einfach nicht lassen! Der Comedian veräppelte immer wieder Michael Wendler und seine Freundin Laura. Die beiden duellierten sich sogar live im . Mittlerweile hat Olli jedoch eine neue Zielscheibe gefunden...

Die Harrisons urlauben trotz Corona in Dubai

Influencerin Sarah Harrison ist für Oliver ein gefundenes Fressen. Sie lässt es sich trotz Corona-Krise gerade mit Ehemann Dominic und Tochter Mia Rose in Dubai gutgehen. Während in Deutschland viele Menschen, um ihre Existenz bangen, liegen die Harrisons am Strand und tanken Sonne. "Hier in Dubai darf man rausgehen. Hier hat man einfach wesentlich mehr Freiheit. Hier geht es uns aktuell besser als wenn wir in München wären", erklärt Sarah in ihrer -Story.

Oliver Pocher veräppelt die Harrisons

Olli hat dafür überhaupt kein Verständnis - und nimmt die Influencer-Familie in seinem neuesten Video gewaltig auf die Schippe. "Ich wollte mich jetzt nochmal bei euch melden. Wir sind hier in Quarantäne in Köln. Wir wissen gar nicht, was wir den ganzen Tag machen sollen. Wir wären jetzt auch lieber in Dubai. Da ist das Wetter schöner", sagt er mit rollendem R in dem Video. "Ich habe noch einen Streaming-Dienst beworben, weil mir das Ganze am Arsch vorbei geht. Ich habe die Tage auch nochmal mit meinem Mann, dem Virus, gesprochen und er hat gesagt, dass er Dubai erstmal nicht macht. Weil das Wetter hier so schön ist und hier gibt es noch Fitnessstudios und die Leute sind draußen. Wir können ganz viele tolle Sachen machen, was wir in Deutschland nicht wo machen tun können. "

Die Follower sind voll und ganz Ollis Meinung. "Familie Harrison sind die peinlichsten von allen. Leben völlig realitätsfern", "Danke! Auf den Punkt gebracht. Diese vorbildlichen Influencer, die uns doch alle nur unterhalten bzw. ablenken wollen..." und "Oha! das zeigt wirklich, wie sehr die in einem Paralleluniversum leben", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

