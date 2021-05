Oliver Pocher: "Hetz-Omma!" Jetzt zerstört er Iris Klein

In seiner "Bildschirmkontrolle" machte sich Oli mal wieder über die Katzenberger-Mama lustig. "Iris hat sich in letzter Zeit ziemlich im Gesicht verändert. Ich glaube, das ist nicht nur das gute 'Hello Body', was sie sich reinschmiert, sondern auch das ein oder andere Zusätzliche, was ihr ins Gesicht geschossen wird." Außerdem warf er Iris vor, dass das Gewinnspiel auf ihrem Account Fake ist.