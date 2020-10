Oliver Pocher: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

Anzeige gegen Oliver Pocher

Für seine Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ geht die Ulknudel als Fake-Polizist verkleidet in Köln auf Streife. Das will die echte Polizei so allerdings nicht akzeptieren und erstattet prompt Anzeige gegen Olli. Jetzt könnte es sogar sein, dass er mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Was Pocher getan hat, ist nämlich eine Straftat...

"Für meine Comedy-Sendung ‘gefährlich ehrlich’, produziere ich immer wieder Beiträge mit echten Menschen, um deren Meinung einzuholen. In diesem Fall ging es um das angeschlagene Image der Polizei", erklärt Olli gegenüber RTL. "Bei dem Dreh musste ich allerdings feststellen: Alle befragten Personen stehen hinter der Deutschen Polizei. Auch, wenn ich mit Blumen etwas nachhelfen musste. Auftrag ausgeführt!"

Was die Polizei wohl von dieser Erklärung hält?