Oliver Pocher & Jörn Schlönvoigt: Bitterer Streit um 30.000 Euro!

Schon seit Wochen zieht auf über seine Promi-Kollegen her. Der 42-Jährige regt sich darüber auf, dass Influencer selbst in Zeiten der Corona-Krise noch Werbung für diverse Produkte machen, die –in seinen Augen- derzeit niemand wirklich gebrauchen kann.

Post vom Anwalt

Der Comedian hat außerdem ein großes Problem damit, dass viele ihre Kinder in den sozialen Medien zeigen. Auch bekommt in Ollis Videos den Zorn zu spüren, den dieser scheinbar in sich trägt. Doch das will der GZSZ-Star nicht hinnehmen! Er schaltet kurzerhand einen Anwalt ein und verklagt den 42-Jährige auf satte 30.000 Euro!

Pocher verkündet: „Jörni Schlöni (Jörn Schlönvoigt) möchte Olli (Oliver Pocher) verklagen. Seine Frau Amira (Puppe aus dem Harrison Shop) überreicht das dramatische Schriftstück von den bösen Anwälten (Brainpool United). 30.000 Euro für Jörni?“

Dann liest er das Anwaltsschreiben vor und präsentiert minutenlang alle Instagram-Beiträge von Jörn, die aus bezahlten Partnerschaften hervorgegangen sind und seine Tochter zeigen. Auweia! Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht…

