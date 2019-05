Reddit this

Oliver Pocher: Krankheits-Schock! Ist sein "Let's Dance"-Auftritt in Gefahr?

Was ist nur mit los? Gestern Abend schockte er seine Fans mit einer -Story, in der er am Tropf hängt! Bedeutet das etwa sein "Let's Dance"-Aus?

Das steckt hinter dem Schock-Bild

Im Interview mit gibt der Comedian Entwarnung. "Nicht dramatisches. Unter der Woche war es jetzt teilweise nicht ganz optimal. Es war so ein bisschen mittelmäßig und dann habe ich mir lieber mal eine Infusion geben lassen", erklärt er. Olli wird in der achten Live-Show definitiv antreten! Mit den ganzen Reaktionen hat er überhaupt nicht gerechnet. "Ich habe echt viele Anrufe von Leuten bekommen." Sogar seine Promi-Freunde und meldeten sich bei ihm, um zu fragen, ob alles ok ist.

Oliver Pocher bekam eine Infusion Foto: Instagram/ opocher

Oliver Pocher: Baby-Alarm! Seine Freundin ist schwanger

Schafft es Olli in die nächste Runde?

Heute Abend will Olli nicht nur beim Discofox-Marathon, sondern auch mit seiner Rumba zu "Goldfinger" überzeugen. "Ich werde einen super Tanz hinlegen", verspricht er. Mal sehen, was er sich dieses Mal für seine Performance ausgedacht hat...