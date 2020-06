Oliver Pocher: Mieser Betrug! Damit hat keiner gerechnet

Reddit this

Der Zoff zwischen und Anne Wünsche geht in die nächste Runde. Nachdem der Komiker behauptete, die 28-Jährige hätte Geld dafür ausgegeben, um mehr Likes auf zu bekommen, schaltete diese ihren Anwalt ein.

Mieser Betrug aufgeflogen

Mieser Betrug aufgeflogen

Bei den angeblichen Beweisen, die Olli vorlegte, soll es sich offenbar um Fälschungen handeln. In einem Video spricht der Jurist nun Klartext: „Wenn sie seit Oktober 2019 erst in ihrer Wohnung wohnt, wie können dann im Oktober 2018 und im September 2019 Rechnungen an die Adresse gegangen sein, die sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannte?", feuert er. Auch die E-Mails zwischen Anne und dem Forumbetreiber sollen nicht echt sein. Sogar die Kreditkarte, mit der sie ihre Herzchen gekauft haben soll, besitzt sie nachweislich nicht.

„Nach all dem ist die derzeitige Einschätzung, dass diese Beweismittel schlicht gefälscht sind. Wir können es nicht sagen, aber der Verdacht drängt sich auf", erklärt der Anwalt der Influencerin. Scheinbar ist Pocher auf einen Schwindler reingefallen. Die Konsequenz? Eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Prozessbetrug gegen den Portalbetreiber!

