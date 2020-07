Oliver Pocher: Polizei-Drama! Jetzt kann ihm keiner mehr helfen

Oliver muss zur Polizei

"Meine letzten Stunden in Freiheit", schreibt Olli in seiner Instagram-Story. "Heute muss ich bei der Kriminalpolizei wegen Michael Wendlers Vater vorsprechen..." Das Ergebnis des Termins wolle er heute Abend in seiner Show verkünden.

Muss Pocher nun etwa in den Knast? Schon gestern fragte er sich, ob er das Polizeirevier überhaupt wieder verlassen darf, um es rechtzeitig zu seiner Show zu schaffen. Wir dürfen also gespannt sein!

