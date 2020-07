Oliver Pocher: Polizei-Update! Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Olli gibt ein Polizei-Update

Nachdem Olli den Vater von Michael öffentlich parodierte, platzte diesem der Kragen und er zeigte die Ulknudel an. Gestern musste Pocher sich dann bei der Polizei blicken lassen, um seine Sicht der Dinge zu schildern.

Kurz vor seinem Termin nahm Olli sich selbst auf und witzelte: "Ich stehe jetzt hier vor dem Polizeipräsidium, 14 Uhr in Köln. Meinen Ausweis habe ich dabei. Ich gehe davon aus, dass es mein letzter Tag in Freiheit ist. Was gibt es auf Beleidigung in Deutschland? Fünf, sechs Jahre?" Dabei trug er provokant seine "Egal"-Maske.

Nach der Anhörung gibt er seinen Fans dann das lang ersehnte Update. Er habe sich 45 Minuten lang mit den Beamten unterhalten, die jedes seiner Worte genau abtippten. "Mir geht's gut, muss ich sagen. Mir wurde keine Gewalt angedroht, mir wurden keine Fingernägel herausgezogen und auch kein Song von Michael Wendler vorgespielt, um mich zu quälen", erklärt er.

Trotzdem habe die Staatsanwaltschaft Köln nun die Ermittlungen aufgenommen. Das letzte Wort scheint hier also noch nicht gesprochen zu sein...

