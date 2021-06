Oliver Pocher: Tragische Beichte aus seiner Kindheit!

Besonders problematisch war es dann, als er Einladungen von anderen Kindern bekam wie beispielsweise zu Geburtstagen - diese durfte er nicht annehmen. Bei dem Gespräch war auch Pietro Lombardi dabei. "Man hat gesehen, dass das nicht alles einfach für ihn war so mit keinem Geburtstag und keinem Weihnachten. Ich glaube, das sind so Sachen, die für Kinder etwas ganz Besonderes sind und das hat ihm halt gefehlt. Ich glaube, so glücklich war er nicht", so der Sänger.

Wer waren die Frauen von Oliver Pocher? Mehr dazu hier im Video: