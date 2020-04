Oliver Pocher: Überraschendes "Let's Dance"-Comeback!

Reddit this

Was für eine Sensation! Oliver Pocher verkündet sein überraschendes "Let's Dance"-Comeback!

scheint das Tanzparkett richtig vermisst zu haben! Deshalb wagt er nun ein überraschendes „Let’s Dance“-Comeback!

Oliver Pocher schwingt wieder das Tanzbein

Auf seiner -Seite verkündet Olli, dass er am kommenden Freitag einen Gastauftritt in der Tanzshow haben wird. Genaue Details möchte er allerdings noch nicht verraten. „Wie, mit wem, wann... Seid gespannt!!!“, schreibt er zu einem älteren Video von sich, in dem er als US-Präsident verkleidet ist.

Ob der Komiker sich wohl am Freitag wieder verkleiden wird? 2019 sorgte er mit seinen Outfits für viele Lacher bei den „Let’s Dance“-Zuschauern und seiner Tanzpartnerin Christina Luft. Wir dürfen also gespannt sein!

