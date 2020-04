Reddit this

Oliver Pocher und Amira: Beziehungs-Drama in der Quarantäne

Der Pocher ist in Pöbellaune! Nachdem zuerst dran glauben musste, ätzt Oli aktuell jeden Tag gegen Influencer wie Jenny Frankhauser, und Co. Seine Follower sind begeistert, doch seiner Frau Amira reicht es wohl langsam.

lädt tagtäglich fleißig neue -Storys hoch, in denen er sich über lustig macht, die sich in seinen Augen während der Corona-Krise falsch verhalten. So teilte er vergangene Woche schon gegen Johannes Haller aus, der mit dem Auto quer durch Europa bis nach Ibiza fuhr, regte sich heftig über Jenny Frankhauser auf, die trotz der Ausnahme-Situation immer noch Werbung auf ihrem Social-Media-Kanal verbreitet, oder lästerte über Cathy Hummels, die von Quarantäne sprach, sich aber mit Sohnemann Ludwig beim Spaziergang draußen filmte.

Oliver Pocher bringt auch Amira auf die Palme

Dass der Pocher sich gern über andere aufregt und lustig macht, ist man gewohnt – doch jetzt scheint er die Nerven seiner 1,6 Millionen Follower doch etwas überzustrapazieren… Und nicht nur die! Mittlerweile laufen auch auf dem Instagram-Account seiner Frau Amira (böse) Nachrichten ein, dass sie ihn stoppen solle, alles zu viel sei, was er sich erlaube. Auch bösartige Beschimpfungen hagelte es… Daraufhin reagierte Amira prompt: „Es gibt kein UNS in dieser Geschichte. Denn Oli steht alleine vor der Kamera und sagt diese Sachen alleine, das mache nicht ich“, erklärte sie deutlich. Und weiter: „Für seine Postings kann ich nichts, damit habe ich einfach nichts zu tun. Fertig!“

Oliver Pocher: Heftige Attacke gegen Sarah Harrison!

Und vielleicht sieht sie die ganze Sache sogar anders? Dass sie jetzt für Olis Show in Sippenhaft genommen wird, dürfte ihr nicht gefallen, immerhin erhielt sie nach ihrem Auftritt in der Wendler-Show gerade einen regelrechten Candy-Storm. Ruft Olis verhalten etwa die erste Ehe-Krise hervor? Denn: Wenn ein Paar plötzlich nicht mehr den gleichen Humor teilt, wird’s kompliziert. Vor allem, weil Amira und Oli sich gerade nicht mal mehr aus dem Weg gehen können – beide wurden nämlich positiv auf das Coronavirus getestet und sitzen gemeinsam zu Hause fest…

Alle Ex-Freundinnen von Oliver Pocher seht ihr im Video: