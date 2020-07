Oliver Pocher und Amira: Böse Schatten über ihrem Babyglück

Das war mal eine echte Kinder-Überraschung! Oliver Pocher (42) und seine Amira (27) werden wieder Eltern – dabei ist ihr kleiner Sohn erst knapp 8 Monate! Doch es liegen große Schatten über ihrem neuen Baby-Glück. Denn manches läuft buchstäblich (kugel)rund – anderes ganz und gar nicht! Werfen sie jetzt alles hin?

Pocher hier, Pocher da – an Oli und seiner Amira kam zuletzt keiner vorbei. Aber der Höhenflug könnte jetzt ein jähes Ende nehmen! Bekanntlich begann der Komiker ja in der Corona-Quarantäne aus lauter Langeweile, über Influencer herzuziehen, die für schräge Instagram-Werbung Kohle kassieren. Das brachte dem Paar zwar viel Ehe-Zoff und sogar Morddrohungen ein, kam aber so gut an, dass RTL Pocher und Amira eine eigene Show gab.

Nur noch Stress bei Oliver Pocher und Amira

Doch nun der Schock: Die Sendung Pocher – gefährlich ehrlich ist wegen schwacher Quoten ein echter Abschusskandidat! Und dann kam jetzt auch noch raus, dass ausgerechnet Amira ebenfalls als Influencerin die Werbetrommel rührt – u. a. für exakt die Produkte, über die ihr Gatte so gerne lästert. Wenn das mal nicht zu einer neuen Ehe-Krise führt!